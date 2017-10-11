أحرقت مجموعة تسمي نفسها “ري استارت” أو “عبدة الشيطان”، مسجد “جواد الأئمة” شرق العاصمة الإيرانيّة طهران.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجمون مسجدا بمواد قابلة للاشتعال مما تسبب في حرق أبوابه.
وقال رئيس شرطة طهران إن المجموعة التي هاجمت المسجد اليوم هي نفسها التي هاجمت قبل أيام قليلة بعض البنوك موضحا أن المجموعة تأثرت بأفكار مجموعة “عبدة الشيطان” من خلال متابعة أنشطتهم عبر الإنترنت.
تعليق واحد علي “فيديو| هكذا أحرق “عبدة الشيطان” مسجداً شرق طهران!”
معممي ايران وثقافة اللاعدالة والفساد والتي ثبتوها في المجتمع كأسلوب حياتي والبؤس والشقاء والأنحلال الأخلاقي المرافق لها جعلت لأفكار الكره للأسلام رائجة في البلد ومايحاول نصرالله وجواسيس وعملاء ايران أخفاءه وتصويرهم للصوص الشعب الأيراني من الحاكمين وأعوانهم الواضعين أياديهم في أيادي الصهيونية كرجال مقدسين لم يعد يطل على أحد. . لعنكم الله يا اتباع المجوس