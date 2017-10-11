أحرقت مجموعة تسمي نفسها “ري استارت” أو “عبدة الشيطان”، مسجد “جواد الأئمة” شرق العاصمة الإيرانيّة طهران.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهاجمون مسجدا بمواد قابلة للاشتعال مما تسبب في حرق أبوابه.

وقال رئيس شرطة طهران إن المجموعة التي هاجمت المسجد اليوم هي نفسها التي هاجمت قبل أيام قليلة بعض البنوك موضحا أن المجموعة تأثرت بأفكار مجموعة “عبدة الشيطان” من خلال متابعة أنشطتهم عبر الإنترنت.