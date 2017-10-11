أمل حجازي في أول ظهور لها بعد ارتداء الحجاب

في أول ظهور لها بعد ارتداء الحجاب قالت الفنانة اللبنانية “أمل حجازي” إن قرار ارتدائها الحجاب لم يأخذ منها وقت، وكان سهلاً بالنسبة لها، مضيفةً أنّها استغرقت ١٠ دقائق فقط في التفكير فيه، حيث انها كانت تحضر لألبوم جديد مع “روتانا”

وقالت إنّّ الحجاب هو الهداية التي يرسلها الله للشخص المؤمن. لافتةً إلى انّها لن تعتزل الغناء و لكنها ستعتزل ذلك النوع من الغناء وانها ستتجه إلى الأغاني الإنسانية و الدينية.

و أرسلت أمل حجازى لمحبيها رسالة تقول : “لن أغيب عنكم كثير و لكن سأعود بأسلوب جديد”.

وردّت أمل في تصريحاتٍ لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، على منتقدي قرار الحجاب أنها لا تحزن ممن ينتقدها و لكنها حزنت بسبب انتقاد الحجاب نفسه.

جديرٌ بالذكر أنّ الفنانة اللبنانية أمل حجازي أعلنت اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، في ايلول/سبتمبر الماضي، مؤكدةً أنّ هذا القرار كان في يوم عرفة، فيما تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الإجتماعيّ صوراً للفنانة بالحجاب، معبّرين عن سعادتهم بقرارها.

وكتبت حجازي آنذاك عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، تدوينةً قالت فيها إنها لم تكن تمتهن الفن؛ بل إنه كان مجرد هواية.

وأوضحت المغنية، من خلال التدوينة ذاتها، أنها كانت تعيش في صراع بين الفن والدين، وأنها كانت تطلب الهداية بشكل مستمر.

وقالت أمل حجازي إنها لا تنتقص من الفن الذي يضم فنانين محترمين، إلا أنها تشعر بالسعادة أكثر في الطريق الذي اختارته. وأشارت أمل إلى أنها ستظهر بشكل مختلف.