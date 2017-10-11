لقي طفل مصري مصرعه برصاصة طائشة خرجت من بندقية كان يحملها أحد المدعوّين بحفل زفاف.

وكشف فيديو للواقعة قيام شاب من المدعوين باعتلاء المسرح، حيث حاول تحية العروسين بإطلاق النار، فخرجت رصاصة طائشة منه صوب طفل يقف أمامه ليخر صريعا على الفور، في مدينة الحامول بكفر الشيخ شمال مصر.

وتلقى مركز شرطة الحامول بلاغا من الأهالي بمصرع طفل يدعى أيمن علاء 14 عاما من قرية أبو سكين إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف، حيث تبين من المعاينة أنه أثناء إطلاق شخص أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بالعروسين خرجت طلقة بطريق الخطأ وقتلت الطفل على الفور.