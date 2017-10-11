تحت عنوان “عنتيل جامعة بنها”، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات إباحية، لمدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة، مع موظفات وسيدات أخريات من خارج الجامعة، وذلك داخل مكتبه بالجامعة.

وأشارت مصادر إعلامية مصريّة إلى أن طالبة عربية هي التي ابلغت عنه، وقالت إنها تعرضت للابتزاز منه جنسيا وماليا، لافتا إلى أن جامعة بنها “طلعت مسرحية” و”جامعة بنها جامدة قوى”.

من جانبه، كشف الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، عن تفاصيل واقعة “عنتيل جامعة بنها”.

وذكر أنه من غير المعروف الوقت الذي تم فيه تصوير الفيديوهات الجنسية داخل الجامعة.

وأكّد “القاضي” أن الجامعة اتخذت قرارًا بوقف مدير أمن الجامعة عن العمل وإحالته للنيابة العامة بسبب الإهمال، وعدم منع تلك التصرفات من الوقوع داخل الجامعة.

وأضاف القاضي، أن إدارة الجامعة لا تملك آليات الكشف عن صحة الواقعة، ولا يستطيع أحد التأكد من صحة الواقعة حتى الآن.