تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو يعكس حالة الإرتباك والتخبط والتلفيق التي يعيشها وأبواقه الإعلامية بعد أن جن جنونهم لتقدم في الجولة الثانية لانتخاب مدير عام “” وحصوله على أعلى الأصوات.

 

وبحسب الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، زعم الإعلامي المصري “” الذي سبق وأن زعم بان الجيش المصري اختطف قائد الأسطول الخامس الأمريكي، أن المرشح القطري يجلس في مطعم بجانب “اليونسكو” ويجتمع بمندوبي الدول الأعضاء ويصدر لهم شيكات مقابل التصويت له.

 

وقال “الغيطي” مستخفا بعقول المشاهدين، إن أحد العاملين في المطعم أخبر احد أصدقائه بالأمر، مشيرا إلى انه ربما يحصر على للشيكات المزعومة.

يذكر أن القطري حمد الكواري تفوق في أول جولتين من على جميع منافسيه، بحصوله في المرة الأولى على 19 صوتا، وفي المرة الثانية على 20 صوتا، رغم الحملة الشرسة التي شنها مندوبو عدة دول ضده، منهم دول عربية.