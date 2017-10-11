تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو يعكس حالة الإرتباك والتخبط والتلفيق التي يعيشها النظام المصري وأبواقه الإعلامية بعد أن جن جنونهم لتقدم المرشح القطري في الجولة الثانية لانتخاب مدير عام “اليونسكو” وحصوله على أعلى الأصوات.

وبحسب الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، زعم الإعلامي المصري “محمد الغيطي” الذي سبق وأن زعم بان الجيش المصري اختطف قائد الأسطول الخامس الأمريكي، أن المرشح القطري حمد الكواري يجلس في مطعم بجانب “اليونسكو” ويجتمع بمندوبي الدول الأعضاء ويصدر لهم شيكات مقابل التصويت له.

وقال “الغيطي” مستخفا بعقول المشاهدين، إن أحد العاملين في المطعم أخبر احد أصدقائه بالأمر، مشيرا إلى انه ربما يحصر على صور للشيكات المزعومة.

الكواري قاعد في طاولة بمطعم جنب اليونسكو في باريس يوزع شيكات😂😂😂

وسامح شكري رايح بطوله و عرضه وشحمه ولحمه ..يعمل إيه؟ 😂😂😂 pic.twitter.com/JiEEom5UzI — خديجة بن قنة (@Benguennak) October 11, 2017

يذكر أن القطري حمد الكواري تفوق في أول جولتين من الانتخابات على جميع منافسيه، بحصوله في المرة الأولى على 19 صوتا، وفي المرة الثانية على 20 صوتا، رغم الحملة الشرسة التي شنها مندوبو عدة دول ضده، منهم دول عربية.