في حادث سبب صدمة وجدل كبير بالأوساط الرياضية، تعرض الإسباني «إيسكو» نجم نادي ريال مدريد لحادث كاد أن يفقده حياته خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام منتخب الاحتلال الإسرائيلي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان منتخب إسبانيا قد تغلب على منتخب الاحتلال الإسرائيلي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الأخير.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مشجع نزل إلى أرض، محاولا طعن «إيسكو»، حسبما ذكرت صحيفة «Ynet» الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المشجعين ترك رفاقه وتقدم نحو «إيسكو» وكان يحمل سكينًا في يده.

وأضاف أن هذا الشخص انفصل عن باقي أصدقائه وذهب للاقتراب من «إيسكو»، مشيرا إلى أن السكين سقطت من يده واعتقلته الشرطة قبل الوصول إلى اللاعب.

كما نشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية مؤكدة أن هناك 6 مشجعين اقتحموا أرض الملعب بعد صافرة النهاية، وأحدهم يحمل سكينا وفي نيته توجيه طعنة إلى «إيسكو»، وتم إسقاطه بواسطة رجال الأمن قبل الوصول إلى هدفه.

ومن جانبه علق «إيسكو»، قائلاً: «لم أعرف أي شيء عما يقال.. أعتقد أنها أخبار غير صحيحة».

وبدوره حاول الاتحاد الإسرائيلي نفي الواقعة على لسان المتحدث الرسمي باسمه، «شلومي برازيل» الذي قال: «وفقا للمعلومات التي وردت إلينا، فلم يكن هناك أي دليل أو إشارة لاقتحام أي مشجع لأرض الملعب بسكين، لا نعلم من أين جاءت هذه الأخبار، إنها أخبار كاذبة».

وتأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم 2018 بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد 28 نقطة فيما حلت إيطاليا في المركز الثاني وضمنت اللعب في الملحق المؤهل للمونديال بعدما جمعت 23 نقطة، بينما احتل منتخب (إسرائيل) المركز الرابع في المجموعة برصيد 12 نقطة.