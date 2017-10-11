تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف تأكيد مسؤول مصري على الجلوس مع الإسرائيليين لدعم المرشحة الفرنسية في مدير “”، ضد الحائز على أعلى الأصوات .

 

وبحسب الفيديو،  قال المسؤول المصري خلال مداخلة له مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى على قناة “صدى البلد”:” هناك خيانة حصلت..

 

وواضح جدا أن ستدعم المرشحة الفرنسية وبالتالي ستقف مع المرشحة الفرنسية”، مشيرا بان العملية أصبحت صعبة بالنسبة للمرشحة المصرية.

 

وأضاف قائلا: “لازم نتفق ولازم نقعد مع الناس دي عشان نقف ضد الـ19 صوت اللي خدهم المرشح القطري”.

 