تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف تأكيد مسؤول مصري على الجلوس مع الإسرائيليين لدعم المرشحة الفرنسية في انتخابات مدير “اليونسكو”، ضد المرشح القطري الحائز على أعلى الأصوات حمد الكواري.

وبحسب الفيديو، قال المسؤول المصري خلال مداخلة له مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي احمد موسى على قناة “صدى البلد”:” هناك خيانة حصلت..

وواضح جدا أن إسرائيل ستدعم المرشحة الفرنسية وبالتالي أمريكا ستقف مع المرشحة الفرنسية”، مشيرا بان العملية أصبحت صعبة بالنسبة للمرشحة المصرية.

وأضاف قائلا: “لازم نتفق ولازم نقعد مع الناس دي عشان نقف ضد الـ19 صوت اللي خدهم المرشح القطري”.