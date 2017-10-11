تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” قطع فيديو، يظهر مشادة كلامية حادة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، بين سائح وسائحة من الكويت من جهة، وضباط وأفراد شرطة مصريين من جهة أخرى، بعد توقيفهما في كمين أمني، بمدينة شرم الشيخ، وانتهت المشادة بتبادل الضربات بين الطرفين وتقييد الكويتي وتوقيفه.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد بدأت المشادة بعد أن رفضت عناصر الشرطة دخول سيارة أجرة تقل السائحين، إلى منطقة خليج نعمة، وبدا الإنهاك على السائحة الكويتية في بداية المقطع، وظهرت تجلس على أحد المقاعد، وتقول لأحد الضباط: «صور.. صور»، ليرد السائح الكويتي منفعلا “ما من حقك تصور (ليس من حقك).. تصورها ليه؟”، لتتطور المشادة الكلامية إلى اشتباك بالأيدي.

وبعد شجار مع أحد أفراد الأمن، طوقت عناصر الشرطة، السائح، بتعليمات من أحد الضباط، وتم طرحه أرضا، بغرض تقييده، وهو يتمتم: “حقنا مش هايضيع.. والضرب ده كله راح نقول عنه”.

وتأتي هذه المشادة التي تداولها كويتيون على نطاق واسع في وقت تعول فيه الحكومة المصرية بشكل كبير على السياحة الخليجية، إذ منحت المقيمين في جميع دول الخليج “تأشيرات دخول فورية” في جميع المطارات المصرية، اعتبارا من 4 مايو/أيار الماضي.