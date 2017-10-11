تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة رسالة مؤثرة جدا، كتبها طفل لوالدته المتوفاة، يتعهد فيها لوالدته بأن يسمع كلامها ويساعدها وأن لا يفيقها من نومها ثانية كما كان يفعل مقابل أن ترجع له.

وبحسب الرسالة المتداولة، فقد توجه الطفل في رسالته لوالدته قائلا: “ماما أنا أكتب هذه الرسالة عشان لما اموت زيك أوخذ الورقة وأوريكي إني ما نسيتك”.

وأضاف قائلا: “دايما أصلي وأدعي ربي يدخلك الجنة”، مضيفا “حتى والله صرت آكل واسمع كلام سارة (شقيفته)، وما أوصخ البيت (أوسخ)..إنتي كنتي تقوليلي إني أوصخ البيت وأتعبك”.

وتابع الطفل رسالته المؤثرة قائلا: “ماما انا آسف، الله يخليكي ارجعي عيشي معانا.زوالله وعد أصير أسمع كلامك وأنظف معاكي وأخليكي تنامي وما أصحيكي من النوم”.

واختتم رسالته قائلا: “الله يخليكي ارجعي”.