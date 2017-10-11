قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه سعيد بأي انتقاد من شخص مُدرك وفاهم وعارف، مؤكدا “اللي ينصحني يبقى فاهم وعارف ارتباط الموضوع اللي بيتكلم بيه بالموضوعات الأخرى”، وذلك لأننا “نقيم دولة ذات شأن”، على حد زعمه.

وقال السيسي، خلال حفل تدشين مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، “محدش يتصدى للمسائل كده وخلاص، الحد اللي عايز يتكلم على مصر وموازنتها لازم تبقى متصل وتبقى على علم ودراية حقيقية”.

وتحدث السيسي عن العاصمة الإدارية، وقال إن الحكومة تخلق جيلا جديدا من المدن يتحقق فيه كل المطالب، مضيفاً: “المساحات الخضراء في العاصمة الجديدة للاستفادة من مياه الصرف وعدم هدرها”.

وواصل: “بنعمل أمر التاريخ هيتوقف قدامه كتير وهيشوف إننا بفضل الله سبحانه وتعالى أننا بنعمل استدامة النمو ليتناسب مع حجم نمو مصر”.

وعن الانتقادات التي وُجهت للعاصمة الإدارية فور الإعلان عن تأسيسها، قال الرئيس: “الأولويات كل حاجة عندنا أولويات اللي عايز يعرف معندناش حاجة نأجلها، البلد بتنبض بالحياة ولازم أولوياتنا تنبض بالحياة”.

وأضاف: “معدلاتنا رغم كل المؤشرات اللي بتقول أننا متحركين بمعدل عالي جدا، بقولكم لا لسا بدري أوي إننا نقول حققنا، اللي إحنا فيه أول خطوة لبناء دولة حديثة تحترم نفسها وتُحترم من الدنيا كلها، احترام الناس ليك لا يتحقق بالعافية ولكن يتحقق بالتخطيط”.

وتابع: “عايز أقولكم هو إحنا مش من حقنا نحلم ولا إيه؟، هو عيب علينا يبقى عندنا 13 مدينة كده ولا إيه، خسارة فينا ولا إيه؟”.