كشف الكاتب العراقي المعروف داود البصري، عن امتلاك المخابرات الكردية ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق لتسجيلات وفضائح جنسية لقادة العراق الحاليين قد تظهر قريبا في ظل الصراع الدائر بالعراق بعد إعلان إقليم كردستان الانفصال.

وقال “البصري” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ تويتر رصدتها (وطن):”المخابرات الكردية تمتلك فيديوهات جنسية فضائحية للكثير من زعماء العراق التعبانين الحاليين وموسم الفضائح قد لاحت بشائره ، فترقبوا القادم؟”

المخابرات الكردية تمتلك فيديوهات جنسية فضائحية للكثير من زعماء العراق التعبانين الحاليين وموسم الفضائح قد لاحت بشائره ، فترقبوا القادم؟ — داود البصري (@dawoodalbasri) October 11, 2017

وتابع “مخابرات مسعود بارزاني كانت تصور قادة العراق الحاليين حتى وهم في الحمام! وإرشيف المخابرات الكردية ( الأسايش) حافل بفضائح ثقيلة قد تظهر قريبا؟”

مخابرات مسعود بارزاني كانت تصور قادة العراق الحاليين حتى وهم في الحمام! وإرشيف المخابرات الكردية ( الأسايش) حافل بفضائح ثقيلة قد تظهر قريبا؟ — داود البصري (@dawoodalbasri) October 11, 2017

واختتم الكاتب العراقي تغريداته بالقول:”أكد لي مسؤول من عمق المنطقة الخضراء من أن الرعب ينتاب الكثير من المسؤولين العراقيين بسبب كم التسجيلات الجنسية التي بحوزة مسعود بارزاني!؟؟”

أكد لي مسؤول من عمق المنطقة الخضراء من أن الرعب ينتاب الكثير من المسؤولين العراقيين بسبب كم التسجيلات الجنسية التي بحوزة مسعود بارزاني!؟؟ — داود البصري (@dawoodalbasri) October 11, 2017

وأصدرت محكمة عراقية أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء الانفصال في إقليم كردستان العراق، في تصعيد جديد من بغداد التي جددت تمسكها بإلغاء الاستفتاء قبل إجراء أي حوار.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أصدرت أوامر القبض بحق ثلاثة متهمين، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد، وفق المادة 329 من قانون العقوبات.

وكانت السلطات المركزية في بغداد أعلنت عن جملة من الإجراءات ضد إقليم كردستان الذي أجرى استفتاء على الانفصال يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي رغم الرفض الواسع على نطاق إقليمي ودولي.

فقد فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم الذي رفض تسليم مطاري أربيل والسليمانية، وفرضت عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.