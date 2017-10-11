تعليقا على تغريدة نائب المقرب من ولي عهد أبو ظبي عن “” والتي فضحت نية المحاصرين لقطر الحقيقية، قال الباحث السياسي الدكتور إن هذه التغريدة وما كشفته يفوق حملة إعلامية كاملة في الصحافة الغريبة.

 

ودون “التميمي” في تغريدة على صفحته بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”#مفارقة

المطالب 13 منحت قناة الجزيرة دعاية عالمية  … و “زلة لسان” ضاحي خلفان في تغريدة كأس العالم أهم من حملة اعلامية في الصحافة الغربية!”

 

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره،  وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها ، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة لمونديال 2022.

 

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

 

وكعادته دائما عندما شعر بأنه تورط، تراجع”خلفان” عن تغريدته التي فضحت دول الحصار وكشفت السبب الرئيسي لافتعالها الأزمة مع قطر، ليؤكد مجددا بان تصريحاته تمثله شخصيا، وهو ما يؤكد تعرضه لضغوط أجبرته على قول ذلك.

 

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” محاولا إخراج دول الحصار من الفضيحة التي ورطهم فيها حول أن الأزمة ستنتهي بمجرد سحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022: ” بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أردت التحجج بحجج واهية”.

 