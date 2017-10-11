تعليقا على تغريدة ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي المقرب من ولي عهد أبو ظبي عن “كأس العالم” والتي فضحت نية المحاصرين لقطر الحقيقية، قال الباحث السياسي الدكتور ناصر التميمي إن هذه التغريدة وما كشفته يفوق حملة إعلامية كاملة في الصحافة الغريبة.

ودون “التميمي” في تغريدة على صفحته بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”#مفارقة

المطالب 13 منحت قناة الجزيرة دعاية عالمية … و “زلة لسان” ضاحي خلفان في تغريدة كأس العالم أهم من حملة اعلامية في الصحافة الغربية!”

#مفارقة

المطالب 13 منحت قناة الجزيرة دعاية عالمية … و "زلة لسان" ضاحي خلفان في تغريدة كأس العالم أهم من حملة اعلامية في الصحافة الغربية! — Naser Al-tamimi (@nasertamimi) October 10, 2017

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره، وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

وكعادته دائما عندما شعر بأنه تورط، تراجع”خلفان” عن تغريدته التي فضحت دول الحصار وكشفت السبب الرئيسي لافتعالها الأزمة مع قطر، ليؤكد مجددا بان تصريحاته تمثله شخصيا، وهو ما يؤكد تعرضه لضغوط أجبرته على قول ذلك.

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” محاولا إخراج دول الحصار من الفضيحة التي ورطهم فيها حول أن الأزمة ستنتهي بمجرد سحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022: ” بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أردت التحجج بحجج واهية”.