صرح مصدر عسكري في كوريا الجنوبية، بأن الطائرات الشراعية يمكن أن يكون لها دور في هجمات ليلية تشنها القوات الخاصة لكوريا الشمالية على أهداف عسكرية في كل من كوريا الجنوبية وأمريكا.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، قد أفادت بأن القوات الخاصة في كوريا الشمالية أجرت أولى تدريباتها بالطائرات الشراعية على التسلل إلى مواقع القوات المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية، وأن هذه التدريبات أجريت في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول حسبما أفاد مصدر عسكري من كوريا الجنوبية.

وحذر المصدر القوات المشتركة من خطورة التسلل باستخدام الطائرات الشراعية، ووصفها بالمفيدة في شن هجمات مماثلة لتلك التي تشنها الطائرات المسيرة، خاصة وأنها تحلق على ارتفاعات منخفضة دون أن تحدث صوت يلفت نظر الأعداء إليها، وشكك في الوقت ذاته أن تنجح رادارات كوريا الجنوبية في كشفها خاصة إن شنت الهجوم ليلا.

وتم تصميم نموذج لمقر رئاسة كوريا الجنوبية خصيصا لشن هجمات عليه، وشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة بالجيش الكوري الشمالي وعناصر من القوات البحرية والجوية.