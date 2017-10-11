يبدو أن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد، لا يكتفي بإهانة كرامته باستمرار وفضح النشطاء لتصريحاته الكاذبة وافتراءاته، حيث لا زال يحاول يائسا النيل من قطر وتشويه سمعتها بعد الفشل الذريع للحصار الجائر.

وحاول “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بأسلوب يظهر مدى ضعفه وغيظه من فشل أسياده في إنجاح الحصار الإساءة والسخرية من قطر بقوله:”قطر تحاول أن تجد مبررا لأزمتها حتى من خلال ترجمة مغلوطة لحديث للفقير إلى الله ضاحي خلفان بن تميم المواطن الاماراتي إبان حكم بني ياس للدوحة”

قطر تحاول أن تجد مبررا لأزمتها حتى من خلال ترجمة مغلوطة لحديث للفقير إلى الله ضاحي خلفان بن تميم المواطن الاماراتي إبان حكم بني ياس للدوحة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 11, 2017

وشن النشطاء هجوما عنيفا على تغريدة “خلفان” التي حاول من خلالها التغطية على تغريدته السابقة حول المونديال والتي فضحت نية المحاصرين الحقيقية.

لاتحاول ترقع يازقم الفاره 🐭 من يوم غردت عن المونديل وانت متلته كل شي تغرد تبي ترقعها انا اشوف انك تاكل تبن وتنثبر — عبدلله (@C4za65RHbT1GzE7) October 11, 2017

القطريون أنفسهم نسوا تغريدتك السابقة والآن يمضون قدماً في بناء المنشآت لاستضافة كأس العالم ، تكرارك للنفي يضع ألف علامة استفهام

واللبيب ؟!! — Youssef Hussein (@youssefhus) October 11, 2017

#الوعد_٢_نوفمبر_يالامارات الامارات تحاول أن تجد مبررا لأزمتها حتى من خلال ترجمة مغلوطة لحديث للفقير إلى الله ماجد العنزي إبان جلدالحماراتين pic.twitter.com/SHrynMU00R — ماجد العنزي (@majedhalanzi_q8) October 11, 2017

يا أيها الفقير إلى الله ينطبق عليك قوله تعالى " قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر "

و من يعيش الأزمة ليست قطر — الله اكبر (@benhamlaseddik) October 11, 2017

فاشل في السياسة فاشل في الحراسة فاشل في التبرير فاشل في التاريخ فاشل في الرياضة فاشل في تويتر pic.twitter.com/dM05XgsGJB — M̨♚ 🇶🇦 (@MeeMz_10) October 11, 2017

انت لو تترك قطر وحالها صدقني راح انت تصير بالف خير ما حد بدهلك وسود عيشتك غير قطر 😂😂😂😂 — ahmad saad 🇶🇦🇶🇦 (@ahmadsaad114) October 11, 2017

وكعادته، تراجع نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان عن تغريدته التي فضحت دول الحصار وكشفت السبب الرئيسي لافتعالها الازمة مع قطر، ليؤكد مجددا بان تصريحاته تمثله شخصيا، وهو ما يؤكد تعرضه لضغوط أجبرته على قول ذلك.

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” محاولا إخراج دول الحصار من الفضيحة التي ورطهم فيها حول أن الأزمة ستنتهي بمجرد سحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022: ” بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أردت التحجج بحجج واهية”.

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره، وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.

ويبدو أن قطر أصبحت بمثابة “مغص معوي” مزمن ينغص على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي حياته، حيث لا يكاد يمضي يوما إلا ويخص الرجل قطر وقياداتها بتغريدة أو أكثر عبر نافذته بتويتر سواء بالسب أو الانتقاد المسيء.