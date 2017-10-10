نشر الطبيب النفسي السعودي الشهير “طارق الحبيب” فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر “تويتر” ينصح فيه السيدات بـ”زواج المتعة” قائلا إن المرأة التي “فاتها قطار الزواج” يمكنها استخدام الزوج “للتفريغ”، مشيرًا إلى أن الرجل يستخدم المرأة لـ”المتعة”.

وتابع في تغريدته أن الزواج دوما قد لا يكون لبناء أسرة ولكن “ما المانع إذا كان الزواج للمتعة الجنسية؟”، متابعًا أن بعض الأزواج قد يرغبون في إشباع حاجتهم التي قد لا تلبيها الزوجة الأولى فلا مانع من الزواج في تلك الحالات.

كما قال أنه إذا تم الاتفاق وتحديد أهداف الزواج بين الزوجين مهما كانت سواء عاطفية أو مادية، فليس هناك ما يمنع الزواج، مطالبا أولياء أمور الفتيات بتيسير الزواج.

الجدير بالذكر أنهاه ليست المرة الأولى التي يثير فيها بن حبيب جدلا عبر مواقع التواصل، فكان قد ذكر بعض الأراء الغريبة حول الزواج سابقًا في برنامج تلفزيوني.