تداول ناشطون بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، فيديو لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين، يتحدث فيه عن ما وصفه بـ “تحالف القرن الحادي والعشرين” الجديد الذي سيقضي على “الإسلام المتطرف” حسب وصفه.

وتحدث “فلين” وفقا للمقطع المتداول عن كون رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأكبر لهذا التحالف، مشيرا أنه كان صديقا مقربا له عندما كان السيسي بمنصب مدير المخابرات الحربية.

ويصف “فلين” دعوة السيسى إلى إصلاح الخطاب الدينى فى العالم الإسلامى بأنه الأكثر شجاعة وصراحة على الإطلاق.. حسب قوله، مشيرا إلى خطاب السيسي فى مطلع عام ٢٠١٥ ويقول أن السيسى هو الزعيم الذى يجب أن ينظر إليه بإعجاب ويجب أن نصنع تمثال له.

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