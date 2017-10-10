سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة من أسلوب وطريقة الإعلامي المصري أحمد موسى في الاحتفال بتأهل المنتخب المصري لمونديال “روسيا 2018” بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف.

وظهر “موسى” خلال احتفاله بطريقة هستيرية يرقص على أنغام المزمار ويشن سيلا من السباب لقناة “الجزيرة” وقطر وجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: “إحنا اللى نفوز وإحنا اللى نصعد رغما عن كيد الأعادي، الخونة”، مشيدا بأعضاء المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح بعد شتمه سابقا واتهمه بأنه من الإخوان.

وأضاف “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلا: “الجزيرة كانت عاملة النهاردة استطلاع مين يصعد لكأس العالم، وقالوا الكونغوا هتكسب 1 – صفر”.

وتابع قائلا: “كل واحد فيكم خد قفا وهتاخد قفا بكرة في اليونسكو وكل ما تعدي علينا هتاخد قفا يا حقير”.

من جانبها علقت “بن قنة” على الفيديو قائلة: ” ويخلق ما لا تعلمون”.