تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، لمذيع بقنوات mbc السعودية يغازل زميلته على الهواء في مشهد صادم، الأمر الذي استنكره السعوديون متسائلين كيف لمثل هذه المشاهد (الخليعة) أن تبث بقنوات السعودية أرض المسجد الحرام؟.

وشن النشطاء الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع منددين به، هجوما حادا على النظام السعودي الذي سمح ببث مثل هذه المشاهد.

وكلاهما يحمل الجنسية السعودية المقدسة — عبدالكريم الناصر (@Abdulkarim496) October 10, 2017

قنوات تمثل عهر وفساد ال سعود ومن يوالونهم — mona (@mazajiyah999) October 10, 2017

اقول لهم لهؤلاء المجرمين هاذي بلاد القبلة مهبط الوحي بلاد محمد ابن عبد المطلب ليست روم و لا باريس ولا نيورك…..اتقوا الله يا احفاد ابى لهب. — Cristal Rose (@Cristal31647181) October 10, 2017

هل هذه القناة في بلاد الحرمين الشريفين؟؟؟ — Cristal Rose (@Cristal31647181) October 10, 2017

2050 حتفصخ ؟

فين دولة التوحيد والكتاب والسنة وخادم الحرمين والكلام الفاضي ده؟ — عربي بين الاعراب (@driver1019) October 10, 2017

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.