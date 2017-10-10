تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، لمذيع بقنوات  mbc يغازل زميلته على الهواء في مشهد صادم، الأمر الذي استنكره السعوديون متسائلين كيف لمثل هذه المشاهد (الخليعة) أن تبث بقنوات أرض المسجد الحرام؟.

 

وشن النشطاء الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع منددين به، هجوما حادا على الذي سمح ببث مثل هذه المشاهد.

 

 

 

 

 

 

وفي ظل تولي “” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.