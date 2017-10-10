قال حساب “مفتاح” الشهير بتويتر، إن ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد نجح في استغلال واستثمار “غباء” محمد ابن سلمان ولي العهد السعودي لتحقيق خطته باليمن والسيطرة على الجزر والموانئ هناك.

وقال “مفتاح” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على استغلال الإمارات لـ ابن سلمان الطامح بالعرش:”محمد بن سلمان قدم 8.2 مليار$ الى اليمن في مجال الإغاثة ومحمد بن زايد قرصن الموانئ والجزر اليمنية، الأخير استثمر غباء الأول مبروك علينا MBS”

محمد بن سلمان قدم 8.2 مليار$ الى اليمن في مجال الإغاثة ومحمد بن زايد قرصن الموانئ والجزر اليمنية، الأخير استثمر غباء الأول

مبروك علينا MBS https://t.co/j6tRNtTDJ4 — مفتاح (@keymiftah79) October 9, 2017

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن #السعودية قدمت 8,2 مليار دولار كمساعدات لليمن منذ نيسان/أبريل 2015.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي استغلت فيه الإمارات الموقف الحالي لليمن بعد فرض ابن زايد سيطرته الكاملة على ابن سلمان الذي يقود التحالف، وقامت ببسط سيطرتها على عدد من الموانئ والجزر اليمنية.

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.