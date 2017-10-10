علق النجم محمد أبو تريكة، اللاعب السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر على دعوات عودته مرة أخرى للملاعب وتأهيله للانضمام لصفوف المنتخب لخوض كأس العالم روسيا 2018.

وقال أبو تريكة عبر حسابه الشخصي على تويتر: “مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لا نسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث”.

مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث #تريكه_في_كاس_العالم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

يشار إلى أنه بعد الفوز التاريخي للمنتخب المصري على منتخب الكونغو ووصوله لكأس العالم 2018 في روسيا، انطلقت دعوات في مصر والوطن العربي تنادي بعودة اللاعب الأشهر في تاريخ الكرة المصرية محمد أبو تريكة وإشراكه مع المنتخب في بطولة كأس العالم المقررة منتصف العام القادم حتى لو بصورة شرفية.

وأرجع النشطاء دعوتهم إلى ذلك الأمر، نظرا لشعبية أبو تريكة الكاسحة في مصر والعالم التي لم تنطفئ بعد اعتزاله بل زادت، وتقديرا لمشواره الكروي العظيم وجهوده ولمساته السحرية التي طالما أسعدت الملايين من الشعب المصري خاصة والوطن العربي بشكل عام.

كما دشن النشطاء هاشتاغا حمل عنوان “#عودة_ابوتريكة” ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين رحبوا بالفكرة.

واستنكر النشطاء قرار السلطات المصرية قبل عدة أشهر بإدراج اسم اللاعب محمد أبو تريكية من ضمن 1500 شخصية مصرية على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى مصادرة جميع أمواله، الأمر الذي دفع بتريكة منذ عدة أشهر إلى البقاء في قطر حتى أنه لم يتمكن من حضور عزاء والده.