في موقف محرج للداعية السعودي الشهير محمد العريفي، تساءل ناشطون بتويتر كيف أنه تمكن من خذلان زملاءه العلماء الذين اعتقلهم “ابن سلمان”؟ بل كيف أتاه النوم في تلك الليلة التي اعتقل فيها النظام أقرب أصدقائه من الدعاة الشيخ سلمان العودة الذي طالما دافع عنه ووقف بجانبه.

وجاءت ردود النشطاء ردا على تغريدة نشرها “العريفي” بتويتر ورصدتها (وطن) حوت عدة صور لتغريدات تتساءل عن إحساس الصحابة عندما بشرهم الرسول بالجنة وكيف أنهم تمكنوا من النوم بعد علمهم بهذا.

ليفاجئه النشطاء بسؤال على نفس النمط وكيف أنه تمكن من النوم ومعتقلات النظام تعج بزملاءه من العلماء والدعاة.

وكيف نام د.محمد العريفي تلك الليلة التي أُعتقل فيها إخوانه وهو صامت ونسي موقف أحمد بن حنبل!!! — مفتاح (@keymiftah79) October 9, 2017

يا عريفي كيف نمت تلك الليلة

وقد شكرت الحكومة أنها سجنت خويك العودة

بتهمة أنه استخباراتي ومشبوه ؟ لك المايك — الشيخ عطا الله (@AttaAllahshaikh) October 9, 2017

كيف يا شيخ تنام بعد ان صار زملائك بالسجون؟https://t.co/bdL4ube1EF — محمد الحربي (@b_jmau) October 9, 2017

طبل ذا يا رجال وش ترجي منه — Ksa🇸🇦 (@Kui_43) October 9, 2017

كيف للسفاح بشار الاسد ان ينام قرير العين بعد ارتكابه افظع المجازر في حق شعبه — يــعــقــوب ؟ (@Life_zimabdk) October 9, 2017

وكيف ينام العاهر سلمان بعد قتلة اطفال اليمن والمجازر في حق اليمنيين pic.twitter.com/GwpJUIXMUL — Mohammed Hassan (@777Hamidaddin) October 9, 2017

انت كيف تنام و انت تضحك على الناس !!!! — استنكاعي. (@aistnkaei) October 9, 2017

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” قد أعادوا تداول تدوينات قديمة تعود لأربعة أعوام مضت للداعية السعودية المعتقل سلمان العودة كتبها تضامنا مع الداعية محمد العريفي خلال فترة اعتقاله عام 2013.

وقال “العودة” في تدوينات نشرها عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” على الرغم من أن تضامنه مع “العريفي” كان يمكن ان يعرضه للاعتقال هو الآخر: ” أقول لصديقي #محمد_العريفي : قالوا حبست فقلت ليس بضائري

حبسي وأي مهند لا يغمد؟

والشمس لولا أنها محجوبة

عن ناظريك لما أضاء الفرقد

والبدر يدركه السرار فتنجلي

أيامه وكأنه متجدد

رفع الله شأنك وعجل فرجك ..

#اعتقال_العريفي

#اعتقال_محمد_العريفي”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتجاهل فيها العريفي اعتقال زملاءه، حيث أنه استمر في حالة السقوط التي بدأها منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وتجاهل نبأ اعتقال السلطات السعودية لعدد من الدعاة فور وقوعه، وهم الذين طالما امتدح علمهم وشاركهم الندوات، موجها شكره للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.