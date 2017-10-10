أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مخاوفه من زوال ما أسماها دولة “إسرائيل” خلال السنوات القادمة، مطالبًا بلاده بأن تستعد لهذا اليوم من الآن.

وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، إلى أن نتنياهو حذر، خلال “نقاش ديني”، من مخاطر تهدد وجود “إسرائيل”، مطالبا أن تستعد لها؛ “لكي تتمكن من إحياء يوم استقلالها المئوي بعد ثلاثة عقود”.

ووردت تحذيرات نتنياهو، بحسب الصحيفة، خلال لقاء “التوراة” الذي استضافه في منزله مع عقيلته سارة، بمناسبة “عيد العرش” العبري، حيث ذكر بأن مملكة “الحشمونائيم عاشت لمدة 80 سنة، وأنه يعمل لضمان اجتياز إسرائيل لهذا الجيل والوصول لـ 100 سنة”.

ونقلت “هآرتس” عن مشارك بالندوة قوله عن أبرز تصريحات رئيس الحكومة: “قال نتنياهو إن وجودنا ليس بديهيًا، وأنه سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن الدولة”.

وأضاف: “المملكة الحشمونية دامت 80 عامًا، وإن علينا بدولة إسرائيل أن نتخطى ونمر هذه الفترة”، ويقدر مشارك آخر بالندوة بأن نتنياهو “لم يتنبأ بانهيار إسرائيل، لكنه قال إنه يجب أن تبقى قوية لأنها دولة ما زالت جديدة العهد”، وفق الصحيفة.