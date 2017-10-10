تداول مستخدمون لمواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً قالوا إنّها لرجلٍ مصريّ، خلال حفل زفافه الثاني، وقد أحضر زوجته الأولى وأجلسها إلى جانب زوجته الجديدة.

وما أثار استغراب المُعلّقين على الصور المتداولة هو أنّ الزوجة الأولى حضرت إلى زفاف زوجها مبتسمة وغيرُ غاضبة!.

وفي صورةٍ بدت ملامح الزوجة الجديدة ممتعضة وغاضبة، ويبدو بأن غيرة النساء بداخلها كانت ملتهبة في تلك اللحظة.

وأعادت هذه الصور إلى أذهان المعلّقين مسلسل “الحاج متولي” الذي جمع بين زوجاته الأربع.

يشار إلى أنّ “وطن” لا يمكنه التأكد من صحة الصور المتداولة عبر صفحات التواصل الإجتماعيّ، غير أن تلك الصور انتشرت على نطاقٍ واسع خلال الساعات الأخيرة.