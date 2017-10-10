تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الإجتماعيّ، نبأً مفاده أن الفنانة سما المصري وعدت بالنزول بالمايوه في شارع جامعة الدول العربية في حي المهندسين، حال فوز مصر على الكونغو والتأهل لمونديال كرة القدم في روسيا 2018.

لكنّ “المصري” نفت ذلك ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لها من استاد برج العرب خلال حضورها مباراة مصر والكونغو.

وعلقت “سما” على الصورة بالقول: “يا جماعة، أنا في ستاد برج العرب، كنت بتفرج على الماتش، وماعرفش حاجة عن موضوع جامعة الدول العربية ده، عيل منتحل صفتي على “تويتر” و”فايسبوك”.. المهم مبروك لمصر”.

وتأهل المنتخب المصري رسمياً لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2-1 يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ويدين المنتخب المصري بفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو عند نقطة واحدة فقط.