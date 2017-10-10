سخر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة من إدعاءات صحيفة مصرية، اتهمت دولة قطر بتشويه سمعة صادرات مصر من الفاكهة عن طريق نشر أخبار كاذبة تضر بسمعة هذه الصادرات.

وقال “العذبة” في تغريدة دونها عبر نافذته بـ تويتر ورصدتها (وطن)، ردا على افتراءات الصحيفة “المضحكة”:”مصر: الدول العربية لاتملك أجهزة للكشف عن سلامة الغذاء ولهذا ⁧#قطر⁩ تشوه سمعة فواكهنا! بدون الأجهزة= فواكه مغشوشة”

مصر:الدول العربية لاتملك أجهزة للكشف عن سلامة الغذاء ولهذا ⁧#قطر⁩ تشوه سمعة فواكهنا!

بدون الأجهزة= فواكه مغشوشة😷 https://t.co/oua4xsbyYs — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 8, 2017

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية قد زعمت في خبر لها أول أمس، الأحد، أن تقرير صادر عن (الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك) قال إن قطر وراء تشويه سمعة الفاكهة المصرية إلى الأسواق العالمية، وأن الدول العربية لا تملك إمكانيات فنية وأجهزة علمية للكشف عن سلامة الغذاء، مما يفتح الباب لاستغلال أي خبر لممارسة العداء لمصر.. بحسب زعم الصحيفة.

الأمر الذي أثار سخرية النشطاء، حيث أن هذه الصادرات تخضع لفحوص دقيقة ومطولة لإثبات هل هي صالحة للتداول أم لا وليس بالاعتماد على أخبار صحفية أيا كان مصدرها.