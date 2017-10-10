رغم محاولات التضييق المستميتة على قطر من دول الحصار وفي إثبات جديد على كفاءة القيادة القطرية في إدارة الأزمة، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، تسيير رحلات يومية جديدة إلى 3 وجهات أوروبية، ابتداءً من منتصف ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وقالت القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “قنا”، إنها بصدد تشغيل رحلات يومية إضافية إلى كل من “براغ” و”وراسو” و”هلسنكي”، استجابة للطلب المتزايد”.

وترفع الزيادة الجديدة عدد رحلات القطرية من عواصم شمال أوروبا وإليها، لـ 98 رحلة أسبوعيًا.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة القطرية، إن مضاعفة عدد الرحلات اليومية إلى براغ ووارسو وهلسنكي، سيوفر المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين بغرض السياحة أو العمل.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات من طراز “بوينغ 787 دريم لاينر” للرحلات إلى أوسلو وكوبنهاغن وستوكهولم، كما ستسير طائرات من طراز إيرباص A320 للرحلات الإضافية الجديدة إلى براغ وهلسنكي ووارسو.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها