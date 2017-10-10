كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن المملكة العربية والأمارات تعملان على إقامة اتحاد “كونفدرالي” بينهما خارج سياق مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في الوقت نفسه بأن هي من تسعى لذلك بسبب وضعها الاقتصادي الصعب وحاجتها لاستثمارات، وهو ما يخضعها كليا لـ””.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تعتزم السعودية والإمارات إنشاء اتحاد يجمع بين الدولتين، بإدارة كونفدرالية، الهدف منه: تعزيز الاقتصاد وإسناد الدولتين احداهما الأخرى”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: “تسعى السعودية باتجاه الاتحاد أكثر من ، لإنعاش اقتصادها الذي بدا عليه الترهل (نتيجة السرقات)، لذلك ستُضخ الاستثمارات في الرياض أولا”.

 

وأوضح “العهد الجديد” أنه “على إثر قرار الاتحاد الذي تعتزم السعودية والإمارات إقراره ستتشكل إدارة كونفدرالية، ولكن .. ستصبح الرياض مثل مسلوبة القرار من قبل أبو ظبي”.

 

وأكد على أنه “حاليا، الإمارات هي المؤثر الأول والأقوى على القرار السعودي (هذا من دون كونفدرالية ومن دون اتحاد) فإذا ما أعلن الاتحاد، ستكون التبعية مجنونة”.

 

واختتمت “العهد الجديد” تدويناته قائلا: “أؤكد بأن وفاق MBS&MBZ يُخفي تحته غليانا بركانيا، سيسبب انفجارا هائلا، يضرب الدولتين إحداهما بالأخرى؛ وهذا توصيف دقيق لمن عرف المحمدين عن قرب”.

 

يأتي ذلك في وقت قد أشار فيه حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم في شهر شباط/فبراير الماضي لمثل هذا الاتحاد.

 

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:”الظروف مهيأة، والدعم السياسي موجود، والرغبة الشعبية كبيرة لترسيخ نموذج عربي جديد في التكامل بين المملكة ودولة الإمارات #خلوة_العزم”.

 