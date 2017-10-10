كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن المملكة العربية السعودية والأمارات تعملان على إقامة اتحاد “كونفدرالي” بينهما خارج سياق مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في الوقت نفسه بأن الرياض هي من تسعى لذلك بسبب وضعها الاقتصادي الصعب وحاجتها لاستثمارات، وهو ما يخضعها كليا لـ”أبو ظبي”.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تعتزم السعودية والإمارات إنشاء اتحاد يجمع بين الدولتين، بإدارة كونفدرالية، الهدف منه: تعزيز الاقتصاد وإسناد الدولتين احداهما الأخرى”.

تعتزم السعودية والإمارات إنشاء اتحاد يجمع بين الدولتين، بإدارة كونفدرالية، الهدف منه: تعزيز الاقتصاد وإسناد الدولتين احداهما الأخرى — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 10, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “تسعى السعودية باتجاه الاتحاد أكثر من الإمارات، لإنعاش اقتصادها الذي بدا عليه الترهل (نتيجة السرقات)، لذلك ستُضخ الاستثمارات في الرياض أولا”.

تسعى السعودية باتجاه الاتحاد أكثر من الإمارات، لإنعاش اقتصادها الذي بدا عليه الترهل (نتيجة السرقات)، لذلك ستُضخ الاستثمارات في الرياض أولا — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 10, 2017

وأوضح “العهد الجديد” أنه “على إثر قرار الاتحاد الذي تعتزم السعودية والإمارات إقراره ستتشكل إدارة كونفدرالية، ولكن .. ستصبح الرياض مثل دبي مسلوبة القرار من قبل أبو ظبي”.

على إثر قرار الاتحاد الذي تعتزم السعودية والإمارات إقراره ستتشكل إدارة كونفدرالية، ولكن .. ستصبح الرياض مثل دبي مسلوبة القرار من قبل أبو ظبي — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 10, 2017

وأكد على أنه “حاليا، الإمارات هي المؤثر الأول والأقوى على القرار السعودي (هذا من دون كونفدرالية ومن دون اتحاد) فإذا ما أعلن الاتحاد، ستكون التبعية مجنونة”.

حاليا، الإمارات هي المؤثر الأول والأقوى على القرار السعودي (هذا من دون كونفدرالية ومن دون اتحاد) فإذا ما أعلن الاتحاد، ستكون التبعية مجنونة — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 10, 2017

واختتمت “العهد الجديد” تدويناته قائلا: “أؤكد بأن وفاق MBS&MBZ يُخفي تحته غليانا بركانيا، سيسبب انفجارا هائلا، يضرب الدولتين إحداهما بالأخرى؛ وهذا توصيف دقيق لمن عرف المحمدين عن قرب”.

أؤكد بأن وفاق MBS&MBZ يُخفي تحته غليانا بركانيا، سيسبب انفجارا هائلا، يضرب الدولتين إحداهما بالأخرى؛ وهذا توصيف دقيق لمن عرف المحمدين عن قرب — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 10, 2017

يأتي ذلك في وقت قد أشار فيه حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم في شهر شباط/فبراير الماضي لمثل هذا الاتحاد.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:”الظروف مهيأة، والدعم السياسي موجود، والرغبة الشعبية كبيرة لترسيخ نموذج عربي جديد في التكامل بين المملكة ودولة الإمارات #خلوة_العزم”.