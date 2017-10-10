بعد أن كشفت تصريحات نائب شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان هدف دول الحصار من حصار قطر والمتعلق بسحب ملف تنظيم كأس العالم 2022 منها، تدخل وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش محاولا التبرير والإنكار بعد أن تم فضحهم في جميع وسائل الإعلام العالمية.

وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خطأ الترجمة لتغريدة الأخ ضاحي حول إستضافة قطر لكأس العالم حظيت بإهتمام الصحافة الدولية، فلا تستوي الإستضافة مع سجل في دعم التطرف والإرهاب”.

خطأ الترجمة لتغريدة الأخ ضاحي حول إستضافة قطر لكأس العالم حظيت بإهتمام الصحافة الدولية، فلا تستوي الإستضافة مع سجل في دعم التطرف والإرهاب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2017

واضاف في تدوينة أخرى متحدثا وكأن قلبه على قطر: ” من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالإلتزام الدولي ضروري”.

من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم، إن كانت المراجعة لأجل الجيرة غير مهمة فالإلتزام الدولي ضروري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 10, 2017

يشار إلى أنه وفي اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره، وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.