بحث قائد سلاح الجو العماني «مطر العبيداني»، ونظيره الإيراني «حسن شاه صفي» في طهران، الإثنين، توطيد العلاقات الدفاعية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، عن اللواء طيار «مطر العبيداني» قوله: «إن العلاقات بين سلطنة عمان وإيران آخذة بالنمو وبدورنا يتحتم علينا، كمؤسستين عسكريتين، بذل الجهود من أجل تمتين الأواصر الدفاعية بين بلدينا».

من جانبه، أوضح قائد سلاح الجو الإيراني أن هذا اللقاء هو الثالث بين قائدي سلاحي الجو الإيراني والعماني خلال الأعوام التسعة الماضية.

وفي سياق متصل، قال مساعد قائد سلاح الجو الإيراني في الشؤون الاستخبارية العميد «طيار بيرهادي»، على هامش اللقاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تربطهما أواصر ومواقف مشتركة.

واعتبر تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين وإقامة اجتماعات دورية سنوية في طهران ومسقط يدلل على العزيمة والرغبة لدى المسؤولين في كلا البلدين للارتقاء بمستوى التعاون العسكري بينهما.

وتستغرق زيارة قائد سلاح الجو العماني إلى إيران 4 أيام، يتفقد خلالها «قاعدة الشهيد لشكري الجوية»، و«جامعة الشهيد ستاري» لإعداد كوادر سلاح الجو في إيران.

يذكر أن سلطنة عمان وإيران اللتين تطلان على مضيق هرمز تربطهما علاقات متميزة على الأصعدة كافة.

كما يشار إلى أن عمان عضو في «مجلس التعاون الخليجي» الذي يشهد أزمة كبيرة غير مسبوقة منذ قرار السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفرض حصار عليها منذ 5 من يونيو/حزيران الماضي.