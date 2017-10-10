نشر حساب “خط البلدة” على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف كيف يحاول ولي العهد السعودي “المستبد” مداراة فشله في تحقيق ما تعهد به من نمو اقتصادي وزيادة دخول المملكة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فإن ولي “ابن سلمان” ولحاجته الماسة لطريقة ينفي فيها عن نفسه صفة “الفشل” وتبعد عته شبهة عدم أهليته، بدأ بسجن النخبة وكتم “النقد”.

وأوضح الفيديو أن “ابن سلمان” تعمد “ترقيص” بقية المجتمع، وفتح المجال “للطبالين” جعل المشاركة في “الاستمتاع” إجبارية لضمان ألا يفكروا في شيء سوى الاستمتاع، وهو ما حدث خلال احتفالات المملكة بالعيد الوطني الـ87.

وأكد الفيديو، بأن هذا الحل “ترقيعي”، موضحا بأن تحريمه للكلمة الحرة وإهانة المجتمع وسجن النخبة ليس إلا إصرار على صناعة هجمة مرتدة منتقمة، بحسب الفيديو.

🔴 ماذا يفعل المستبد حينما يفشل؟ ولا يكون له مخرج من وعوده التي قدمها لمجتمعه؟ ماذا يفعل لأجل أن ينفي عن نفسه الفشل؟

الإجابة هنا 👇👇 pic.twitter.com/3BtrxlaSsC — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) October 9, 2017

يشار إلى أنه منذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين.

وبررت السلطات السعودية، حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.

من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية “أمنستي” باعتقال ناشطين حقوقيين، قائلة إن ذلك يؤكد أن القيادة الجديدة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مصرة على سحق حركة حقوق الإنسان في المملكة، بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “لهذه الاعتقالات دوافع سياسية”، مضيفة: “الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون”.

وسبق أن نقلت “رويترز”، عن مصدر سعودي لم تسمه قوله، إن “المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها المملكة باعتبارها جماعة إرهابية”، مضيفا أن المجموعة متهمة أيضا بالاتصال وتلقي تمويل ودعم آخر من دولتين (لم يسمهم) بهدف الإضرار بالسعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية تمهيدا للإطاحة بالنظام لصالح جماعة الإخوان.

بينما قال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن السلطات السعودية لم تحدد هوية الأشخاص الذين قامت باعتقالهم، ولم توضح عددهم، مضيفا أن نصف هؤلاء رجال دين وعلماء بارزون ومعلقون سياسيون وأفراد من العائلة الحاكمة، فيما يشير ناشطون إلى أنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص.

وأوضح مراقبون أن السلطات بالمملكة أرادت بحملة الاعتقالات التي تشنها مؤخرا، أن تعطي رسالة للسعوديين مفادها أن مصيركم سيكون كمصير هؤلاء الذين سجنوا إذا استمررتم في عدم دعم النظام السعودي في حملته ضد أي دولة، في إشارة إلى دولة قطر.