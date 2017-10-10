من المتوقع أن تُحيي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلاً كبيراً في العاصمة السعودية، يوم الـ 31 من أكتوبر الجاري، وهو الحدث الذي أثارَ ضجةً كبيرةً بين السعوديين على موقع “تويتر”.

وعلى الرّغم من أنّ الحفل -وفقاً للإعلان- سيكون لصالح مرضى السرطان، ومخصص للنساء فقط، إلا أنّ السعوديين غرّدوا بالآلآف على هاشتاغ #شيرين_في_الرياض، والذي تصدّر موقع “تويتر” في المملكة، إذ هاجم بعضهم الحفل، وطالبوا بوقفه لرفضهم “حضور الفنانات العاريات إلى بلاد الحرمين”.حسب تعبيرهم

واستغرب معلّقون أسعار التذاكر المبالغ فيها، إذ تبدأ من 3000 ريال كحد أدنى وتصل إلى 10000 ريال.

اه ياليل ليلي ليلي ياليل ماشاء الله متى دور فيفي عبدو

حسبنا الله ونعم الوكيل #شيرين_في_الرياض — بنت ابراهيم 🇸🇦 (@Tmimyah_33) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

#شيرين_في_الرياض

ليتكم ففلوس التذكره تتصدقون فيها احسلكم من اخذ الذنوب 🙃. — وعدَ🖇. (@ixwst) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

#شيرين_في_الرياض

مستعده اعطيكم جمعيات

خيرية وارقام اشخاص متعففين

مرضى كلى وسرطان وتبرعوا

لهم بقيمة التذكرة

من احضرها يظنها ام

كلثوم — نِضال (@NeDal_y) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

هذا الترفيه الي تبونه!!

ترانا مسلمين والغناء والحفلات الغنائه معروف حكمها {حرام}..

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا#شيرين_في_الرياض — إبتهال (@lopy198) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

هي بكبرها ماحط فيها حتى ٢٠٠ ريال

لانها من الكاسيات العاريات المائلات المميلات

وش جانا وش صار نسينا الماضي

يارب عفوك

#شيرين_في_الرياض — الشاعر الشرااري (@0UWvWsViDeV4FfN) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

ياساتر ١٠٠٠٠علئ ذا المخلوقه حتئ ١٠٠ ريال كثيره عليها #شيرين_في_الرياض — Ahoaad (@AhoaadA) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وقالت شيرين في تصريحاتٍ لها إنها ليست مسؤولة عن ارتفاع تذاكر الحفل، وإنما الجهة المنظمة هي المخولة بالأمور المالية والإدارية للحفل.

وأضافت شيرين أنه “ربما تكون الجهة المنظمة للحفل لجأت إلى ذلك لجمع أكبر قدر من التبرعات لصالح المرضى الذين نحاول تخفيف أعبائهم بشتى الطرق”.

وأوضحت أنها فوجئت من السخرية الواسعة على مواقع التواصل من ارتفاع أسعار الحفل، ولكنها التمست العذر للناس لأنهم لا يعرفون كواليس الحفل ودوافعه.

#شيرين_في_الرياض

لا اهلا ولا سهلا ولا مرحبا واللهم انك تعلم ما في قلوبنا وان مايجري ومايخطط له لايرضينا ولكن لاحول لنا ولاقوه.😢😢😢 — مغرد خيالي (@kkss899) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

#شيرين_في_الرياض عفوا ليس مرحبا فيك بيننا — على مزاجي (@moflsfh) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

أنا مستغرب من اللي فوق فوق شايفين المهزلة هذي وساكتين وألا هم راضيين ومهتمين بوجود #شيرين_في_الرياض — الطير (@ALAMRIFARIS7330) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

عادلة بنت عبدالله ترعى حفلة #شيرين_في_الرياض

والتذاكر من ٣آلاف إلى ١٠آلاف.

الشغل حامي

خش على طول في تصاريح الدعارة يامعلم فالوقت يمضي بسرعة. — كشكول (@coluche_ar) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

(ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا )

اللهم انا نبرأ اليك ممايخالف امرك وشرعك وسنة نبيك ونعوذ بك من الفتن ماظهر منها ومابطن#شيرين_في_الرياض — العتيبي Saleh (@smn64) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

ويرى مراقبون أن السعودية بوليّ عهدها محمد بن سلمان تمضي سريعاً في طريقها نحو العلمانية التي نادى بها سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة.

وفي الفترة الأخيرة ظهرت بشكلٍ جليّ بعض ملامح تلك العلمانية، حيث شاركت النساء في حفلٍ مختلط مع الرجال احتفالا بعيد السعودية الوطني، إضافةً إلى السماح للنساء بقيادة المركبات بعد الحظر المفروض لدواعٍ دينية.

كما انّ السلطات رفعت الحظر عن القنوات السعودية الرسمية لبث الحفلات الغنائية بجميع أنواعها.إضافةٍ لذلك تم السماح للنساء أيضاً بدخول الملاعب .