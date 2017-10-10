من المتوقع أن تُحيي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلاً كبيراً في العاصمة ، يوم الـ 31 من أكتوبر الجاري، وهو الحدث الذي أثارَ ضجةً كبيرةً بين السعوديين على موقع “تويتر”.

 

وعلى الرّغم من أنّ الحفل -وفقاً للإعلان- سيكون لصالح مرضى السرطان، ومخصص للنساء فقط، إلا أنّ السعوديين غرّدوا بالآلآف على هاشتاغ #شيرين_في_، والذي تصدّر موقع “تويتر” في المملكة، إذ هاجم بعضهم الحفل، وطالبوا بوقفه لرفضهم “حضور الفنانات العاريات إلى بلاد الحرمين”.حسب تعبيرهم

 

واستغرب معلّقون أسعار التذاكر المبالغ فيها، إذ تبدأ من 3000 ريال كحد أدنى وتصل إلى 10000 ريال.

وقالت شيرين في تصريحاتٍ لها إنها ليست مسؤولة عن ارتفاع تذاكر الحفل، وإنما الجهة المنظمة هي المخولة بالأمور المالية والإدارية للحفل.

 

وأضافت شيرين أنه “ربما تكون الجهة المنظمة للحفل لجأت إلى ذلك لجمع أكبر قدر من التبرعات لصالح المرضى الذين نحاول تخفيف أعبائهم بشتى الطرق”.

 

وأوضحت أنها فوجئت من السخرية الواسعة على مواقع التواصل من ارتفاع أسعار الحفل، ولكنها التمست العذر للناس لأنهم لا يعرفون كواليس الحفل ودوافعه.

ويرى مراقبون أن السعودية بوليّ عهدها تمضي سريعاً في طريقها نحو التي نادى بها سفير في واشنطن يوسف العتيبة.

 

وفي الفترة الأخيرة ظهرت بشكلٍ جليّ بعض ملامح تلك العلمانية، حيث شاركت النساء في حفلٍ مختلط مع الرجال احتفالا بعيد السعودية الوطني، إضافةً إلى السماح للنساء بقيادة المركبات بعد الحظر المفروض لدواعٍ دينية.

 

كما انّ السلطات رفعت الحظر عن القنوات السعودية الرسمية لبث الحفلات الغنائية بجميع أنواعها.إضافةٍ لذلك تم السماح للنساء أيضاً بدخول الملاعب .

 

 

 