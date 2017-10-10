قال موقع radar online إن النجمة العالمية أنجلينا جولي وطليقها براد بيت، شاركا في خطة لإلقاء القبض على الإرهابي الأوغندي جوزيف كوني، لكنّ هذه الخطة أُلغيت لأسبابٍ غير معروفة.

وكانت الخطة تتضمن أن تقوم “جولي” بالتواصل مع “كوني” لبعض الوقت والتظاهر بدعم قضيته ثم دعوته لمقابلتها مع براد بيت في جمهورية إفريقيا الوسطى ليتم القبض عليه هناك.

كما تضمنت خطة احتياطية لاستدراج كوني إلى مكانٍ متفق عليه بدعوى الإنضمام إليهما في حفل عشاءٍ لكي يتم القبض عليه بالإستعانة بالقوات الأمريكية الخاصة.

وسُربّت الخطة من وثائق من المحكمة الجنائية الدولية، حيث أشارت إلى أن النجمة وطليقها شاركا في الخطة بناءً على طلبٍ من المدعي العام السابق لمحكمة العدل الدولية لويس أوكامبو.