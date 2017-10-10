أثار حصول المرشح القطري حمد الكواري على أعلى الاصوات في الجولة الأولى لانتخاب مدير عام “اليونسكو” جنون الإعلامي المصري عمرو أديب، حيث أقدم على كيل الاتهامات لقطر خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”.

وظهر أديب منفعلا و يضرب على الطاولة بيده صارخاً “ايه العالم جراله ايه زى ما خدوا كأس العالم يأخذوا اليونيسكو ويأخذوا الأمم المتحدة ومش عارف هيخدو ايه تانى”.

وأوضح “أديب” أن مرشح قطر اليوم فى اليونسكو حقق أكبر أصوات أمام مصر التي فيها الهرم، وفرنسا التي فيها اللوفر، والانتخابات تصعد المرشح القطري.

وتابع مدعيا : “قطر دولة بلا مثقفين ولا ثقافة”.

و حصل المرشح القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة القطرى السابق، على 19 صوتًا، وتصدر الجولة الأولى في انتخابات منصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو.