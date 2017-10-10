كشفت وسائل إعلام أردنية، أن الجمارك الأردنية صادرت شحنة من الخمور خُطّ عليها لفظ الجلالة.

 

وبحسب وسائل الاعلام فإن الشحنة المذكورة، واسمها “”، أوقفت منتصف الشهر الماضي، في حين طلبت الجمارك استشارة من وزارة الأوقاف حتى توجهها لكيفية التصرف في مثل هذه الحالات، مرفقة الاستشارة بصورة إحدى الزجاجات.

 

وردت الوزارة قائلة إنه لا يجوز كتابة اسم “الله” على زجاجات الخمور، لأن في ذلك امتهان للفظ الجلالة، وتعريضا له للنجاسات والازدراء.

 

ولاقى الخبر ردود فعل ساخرة من قبل رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، مستنكرين أن يصل الأمر لهذا الحد بأن يطلب رأي الإفتاء في أمر محسوم حرمته في القرآن والسنة.

 