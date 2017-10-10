كشفت وسائل إعلام أردنية، أن الجمارك الأردنية صادرت شحنة من الخمور خُطّ عليها لفظ الجلالة.

وبحسب وسائل الاعلام فإن الشحنة المذكورة، واسمها “عرق رام الله”، أوقفت منتصف الشهر الماضي، في حين طلبت الجمارك استشارة من وزارة الأوقاف حتى توجهها لكيفية التصرف في مثل هذه الحالات، مرفقة الاستشارة بصورة إحدى الزجاجات.

وردت الوزارة قائلة إنه لا يجوز كتابة اسم “الله” على زجاجات الخمور، لأن في ذلك امتهان للفظ الجلالة، وتعريضا له للنجاسات والازدراء.

ولاقى الخبر ردود فعل ساخرة من قبل رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”، مستنكرين أن يصل الأمر لهذا الحد بأن يطلب رأي الإفتاء في أمر محسوم حرمته في القرآن والسنة.

عرق رآم الله ومأرب اخرى ( تامل الصورة ) pic.twitter.com/YlVUBtzEhu — عادل النوب (@AdelAlnoob) October 10, 2017

وهيك اللي ما كان يعرف عرق رام الله صار يعرفه .. دعاية ببلاش للصنف#منعوه#اسم_لفظ_الجلالة_بس_السبب… https://t.co/ZgNLyLsak9 — أحكام الدجاني (@AhkamDajani) October 10, 2017