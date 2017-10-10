تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا لمواطن سعودي غاضب وحانق على النظام الذي دافع عنه وعن أنظمته بخدمته في صفوف الجيش، السعودي فكانت مكافأته بعد إصابته هي إحالته لجمعية خيرية تتبنى أمره.

ووفقا للمقطع المتداول قال المواطن السعودي “وليد العنزي” في رسالة لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان:”أصبت وأنا أدافع عنك وأخدم وطني بكل شرف وأمانة، وإصابتي وسام شرف على صدري، وأبشرك أن مكافـأتي هي إحالتي لجمعية خيرية”

وتابع وهو يبكي ويقوم بحرق مستند إحالته للجمعية الخيرية:”هذه شهادتك إحالة على الجميعة الخيرية.. هذه مكافأة مواطن خدم وطنه.. لا كثر الله خيرهم”

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