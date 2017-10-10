تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لشابة سعودية وهي تقود سيارتها تعبيرا عن فرحتها بالحرية التي تمتعت بها بعد قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الشابة وهي تقود سيارتها بفرحة عارمة وتتراقص على أنغام إحدى الشيلات، مرفقة رقصتها بإيحاءات غريبة خارجة عن تقاليد المجتمع السعودي.

جاء ذلك في وقت دشن فيه ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاغ بعنوان: “#شعب_الحرمين_ضد_قيادة_المرأة_8” والذي تم تكراره للمرة الثامنة على التوالي، تنديدا بقرار الملك سلمان الأخير السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل المملكة.

وعبر الناشطون من خلاله عن رفضهم وغضبهم من هذا القرار، معتبرين أنه يشجع على فتح أبواب “التحرر”، وإدخال ثقافات غريبة على المجتمع السعودي.

وقالت مغردات سعوديات إن قرار السماح بالقيادة، تجاوز قضايا أهم، مثل توفير العمل لخريجات الجامعات، ومكافآت ثابتة لربات المنازل، وغيرها من المطالب.

#شعب_الحرمين_ضد_قياده_المراه_8. يارب جنب بلادنا الفتن ماظهر منها وما بطن واولها قيادة المرأه — لين العنزي (@UfbPs) October 11, 2017

#شعب_الحرمين_ضد_قياده_المراه_8 شعب الحرمين مؤمن ..ب..وقرن في بيوتكن …الغير مؤمن بها وبالقران لا شك انه من الخارج — محمد العلي (@Md1975Sisi) October 11, 2017

#شعب_الحرمين_ضد_قياده_المراه_8

وش الفائدة من سواقتها ؟

غير الضياع! — وليد الحربي (@wa_1155496) October 11, 2017

#شعب_الحرمين_ضد_قياده_المراه_8

سبحان الله أرادواالإنفتاح للمرأه السعوديه توقعواأنهامحبوسه ومسجونه تفاجئوابهاتحلق في سماالرفض

ضد القياده✋✋✋✋ — مريم عسيري (@ammayar23) October 10, 2017