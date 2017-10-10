نشرت صحيفة “independent”” البريطانية، تفاصيل مروّعة، لقيام أمريكي بخطف ابنة زوجته والهرب بها إلى المكسيك عام 1997م، حيث تعرّضت لاغتصاب يومي على يده وأنجبت منه 9 أطفال خلال هذه المدة.

وتحدثت روزالين ماكغينيس، البالغة من العمر الآن 33 عامًا، لمجلة “بيبول” الأمريكية بعد عودتها إلى أمريكا.

وقالت: “كنت على يقين تام بأنه في حال عدم قدرتي على الهرب من قبضة هذا المتوحش سينتهي بي الحال بالموت أو الجنون، وسيظل أطفالي في قبضة هذا المجنون”.

وتكشف من خلال حديثها عن تعرضها لما يشبه العبودية وتعذيب نفسي وجسدي والضرب بآلات حادة واغتصاب شبه يومي على يدي “هنري ميشيل” (62 عاماً).