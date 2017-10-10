تداول ناشطون سوريون بمواقع التواصل، صورة للاعب “إبراهيم عالمة” حارس مرمى المنتخب السوري وهو يحمل سلاحه كشبيح بصفوف جيش بشار، ما عرضه لهجوم واسع من قبل النشطاء.

ويمثل “إبراهيم عالمة” صاحب الـ26 عاماً منتخب الديكتاتور بشار بصفة رسمية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، إذ كان قد شارك في اللقاءات الماضية، والتي كان آخرها أمام أستراليا اليوم وانتهت بفوز المنتخب الأسترالي.

وانتهى حلم المنتخب السوري بالتأهل لنهائيات كأس العالم اليوم، الثلاثاء، بعد الهزيمة أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب الملحق الآسيوي المؤهل للبطولة التي تستضيفها روسيا العام المقبل.

وتداول ناشطون معلومات تؤكد موالاة “عالمة” الشديدة لنظام الأسد، حيث قيل إنه يتفاخر بالتقاط صور شخصية وهو حامل للسلاح.

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