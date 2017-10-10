تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر وزير الخارجية المصري، سامح شكري وهو يجر أذيال الخيبة بعد تقدم المرشح القطري حمد الكواري في الجولة الثانية لانتخابات المدير العام لـ”اليونسكو”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أظهر الفيديو قيام وزير الخارجية المصري والسفير الإماراتي في “اليونسكو” وهم يحاولون الضغط على أعضاء الدول الإفريقية بعدم منح أصواتهم للمرشح القطري والتحريض صده.

وزير الخارجية المصري يجرّ خيبته في مقرّ اليونسكو في محاولة للتأثير على التصويت لصالح مشيرة..#حمد_الكواري_يتصدر_التصويت pic.twitter.com/2OVcqeHcEe — خديجة بن قنة (@Benguennak) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان المرشح القطري لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حمد الكواري، قد حافظ على المرتبة الأولى في الدورة الثانية من انتخابات المنظمة، متقدما على منافستيه الفرنسية والمصرية.

وفي الانتخابات التي أجريت الثلاثاء حصل المرشح القطري على المركز الأول بواقع 20 صوتا من أصل 58 صوتا، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي على 13 صوتا، والمرشحة المصرية مشيرة خطاب على 12 صوتا.

ويفترض أن يحصل المرشح لتولي لمنصب المدير العام للمنظمة على الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة، وإلا سيتم اللجوء إلى جولة رابعة، يتوقع أن تكون الخميس، حيث يتم الاختيار الأكثر أصواتا بين أعلى المرشحين.