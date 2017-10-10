شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان هجوما عنيفا على “الذباب الإلكتروني” التابع للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، والكاتب الإماراتي حمد المزروعي، مؤكدا في الوقت نفسه على جذوره وأصوله الحجازية.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اكتشفت اليوم من ردود فعل الذباب الالكتروني على تغريدة “انا خليجي” التي يوظفها سعود الفحطاني وحمد المخزوقي انهم ذباب على اشكالها تقع #الخليج”.

اكتشفت اليوم من ردود فعل الذباب الالكتروني على تغريدة "انا خليجي" التي يوظفها سعود الفحطاني وحمد المخزوقي انهم ذباب على اشكالها تقع #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 10, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” عائلة الريان ، في ارض الحجاز ، نسبة الى باب الريان ، وهو باب من أبواب الجنة، لا يدخله الا الصائمون #الخليج”.

عائلة الريان ، في ارض الحجاز ، نسبة الى باب الريان ، وهو باب من أبواب الجنة، لا يدخله الا الصائمون #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 10, 2017

وطالب “ريان” كل من هاجمه لحديثه السابق عن أصوله الحجازية بالقول: ” إسألوا أشراف اهل الحجاز عن نسب عائلة الريان الى باب في الجنة ، اسمه باب الريان ، قبل ان تقولوا: جمال الريان مرتزق #الخليج”.

إسألوا أشراف اهل الحجاز عن نسب عائلة الريان الى باب في الجنة ، اسمه باب الريان ، قبل ان تقولوا: جمال الريان مرتزق #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 10, 2017

وأردف قائلا: ” اسألوا أشراف الحجاز عن ال ريان، ان كُنتُم لا تعلمون، مع يقيني ان نسبي لا يشفع لي عند الله، انما قول الحقيقة والوقوف مع الحق والعدل #الخليج”.

اسألوا أشراف الحجاز عن ال ريان، ان كُنتُم لا تعلمون، مع يقيني ان نسبي لا يشفع لي عند الله، انما قول الحقيقة والوقوف مع الحق والعدل #الخليج pic.twitter.com/OUvV9w9f2n — جمال ريان (@jamalrayyan) October 10, 2017

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.

وكان الإعلامي جمال ريان قد استنكر لجوء “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم آل سعود والإمارات.

وقال في تغريدات له عبر “تويتر”: “لست مرتزقا ، انا خليجي،اجداد والدي رحمه الله هاجروا من ارض الحجاز الى فلسطين قبل انشاء مملكة ال سعود والإمارات، فانا خليجي غصب عنكم #الخليج”.

لست مرتزقا ، انا خليجي،اجداد والدي رحمه الله هاجروا من ارض الحجاز الى فلسطين قبل انشاء مملكة ال سعود والإمارات، فانا خليجي غصب عنكم #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 9, 2017

وتابع نقلا عما أكده له والده: “قال لي والدي:فلسطين لم تكن عبر التاريخ دولة ،كانت امتدادا لاراضي العرب والمسلمين وان جده هاجر اليها من ارض الحجاز، فانامن #الخليج لست مرتزقا”.