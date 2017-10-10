أعلنت الخارجية الإسرائيلية، مساء ، الثلاثاء، أن السلام بين القاهرة وتل أبيب “استراتيجي”.

ردا على تقارير صحفية ذكرت أن سفير إسرائيل لدى منظمة “اليونسكو”، أساء لمرشحة مصر بانتخابات المنظمة، قالت خارجية إسرائيل، في بيان صدر عنها بهذا الصدد، أن المدير العام للوزارة، يوفال روتيم، أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع سفير مصر لدى “إسرائيل”، حازم خيرت.

وقال روتيم، خلال المكالمة، إن “سفير “إسرائيل” لدى منظمة اليونسكو لم يصرح بما نسب إليه وفي كل الأحوال فإن التصريح لا يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية”.

وأكدت الخارجية في بيانها أن “مصر هي حليفة قوية لإسرائيل.

وأضافت الوزارة: “أن إسرائيل ملتزمة بالمضي في تطوير العلاقات الثنائية”.

وفي وقت سابق، نقلت تقارير صحفية أن السفير الإسرائيلي لدى “اليونسكو”، كرمل شاما هكوهين، قال إن وجود مرشحين عرب في انتخابات مديرة العام وخاصة في مقدمة الحاصلين على الأصوات هو أمر سيئ “لإسرائيل” وأيضا للمنظمة.

وتشهد مصر والسعودية والإمارات حالات تطبيع علنية مع إسرائيل، بشكل غير مسبوق على مستوى المنطقة والعالم العربي.