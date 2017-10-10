كشف حساب “كشكوك” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء، وسط انباء عن قلق شديد من الاغتيال بعد العملية الإرهابية التي شهدها “قصر السلام” بجدة قبل ايام.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” MBS لم يحضر جلسة #مجلس_الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض. الرجال شكله مقروع من دخول الرياض”.

MBS لم يحضر جلسة #مجلس_الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض.

الرجال شكله مقروع من دخول الرياض. — كشكول (@coluche_ar) October 10, 2017

يأتي ذلك في وقت نشر فيه الأمير السعودي المنشق فارس بن سعود، صورة تظهر لأول مرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يخفي تحت عباءته “عكاز” في إشارة لحديث سابق بأن ولي العهد تعرض لإطلاق نار من أحد أفراد الأسرة.

وقال “ابن سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، ملرفقا بهل الصورة: ” هذي العكازة دليل يؤكد تغريداتي السابقة عن جلد MBS من قبل مجموعة من أفراد الأسرة. وين المطبلين والمكذبين والمشككين (وضعية الميت)”.

هذي العكازة دليل يؤكد تغريداتي السابقة عن جلد MBS من قبل مجموعة من أفراد الأسرة.

وين المطبلين والمكذبين والمشككين

(وضعية الميت) pic.twitter.com/Jz0VNVIWIq — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 10, 2017

وفي ذات السياق أكد حساب “كشكول”بأن الخوف والتهديد الذي يواجهه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منعه من الحضور لاستقبال والده الملك سلمان بن عبد العزيز بعد عودته من روسيا كما جرت العادة.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” MBS لم يستقبل والده في الرياض أيضا! هناك تهديد حقيقي لحياته. اللهم انزع عنه لباس الأمن وأبدله رعبا لا يهنأ معه بعيش”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” كما أن حفلة الاستقبال لم يحضرها MBN الذي مازال في غيابة الجب. وكذلك عزوز الذي أكله الذئب. ولم يحضر أيضاً بندر بن سلمان الشقيق المختفي قسراً”.