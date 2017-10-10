نشر الأمير السعودي المنشق فارس بن سعود، صورة تظهر لأول مرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يخفي تحت عباءته “عكاز” في إشارة لحديث سابق بأن ولي العهد تعرض لإطلاق نار من أحد أفراد الأسرة.

وقال “ابن سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، ملرفقا بهل الصورة: ” هذي العكازة دليل يؤكد تغريداتي السابقة عن جلد MBS من قبل مجموعة من أفراد الأسرة. وين المطبلين والمكذبين والمشككين (وضعية الميت)”.

هذي العكازة دليل يؤكد تغريداتي السابقة عن جلد MBS من قبل مجموعة من أفراد الأسرة.

وين المطبلين والمكذبين والمشككين

(وضعية الميت) pic.twitter.com/Jz0VNVIWIq — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 10, 2017

وكان حساب “ميزان” الغير موثق على “تويتر” قد أكد “خبر اطلاق النار على ابن سلمان صحيح 100%، والذي قام بذلك الأمير تركي بن مقرن في 8 شوال تحديدا وأصيب في يده اليسرى بجرح طفيف”.

خبر اطلاق النار على ابن سلمان صحيح 100%، والذي قام بذلك الأمير تركي بن مقرن في 8 شوال تحديدا وأصيب في يده اليسرى بجرح طفيف — ⚖️ ميزان (@mezan2030) August 25, 2017

وتابع في تغريداتٍ رصدتها “وطن” أنّ “الأمير تركي بن مقرن اعتقل في نفس اللحظة التي اطلق فيها النار على ابن سلمان، واختفى منذ ذلك اليوم ، حتى والده لا يعرف عنه شيئا”.

الأمير تركي بن مقرن اعتقل في نفس اللحظة التي اطلق فيها النار على ابن سلمان، واختفى منذ ذلك اليوم ، حتى والده لا يعرف عنه شيئا — ⚖️ ميزان (@mezan2030) August 25, 2017

وختم تغريداته بالقول: “للمعلومية: سبب حقد أولاد مقرن على أغلب #ال_سعود لأن ال سعود دائما يستنقصون منهم ويحتقرونهم عشان ابوهم مقرن (ولد كرجية)”.