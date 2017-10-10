أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن سلطات بلاده فصلت الآلاف من الأئمة من العمل في المساجد “بعد ثبوت نشرهم التطرف”.

وقال الجبير في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “لن نسمح بنشر أيديولوجية الكراهية. ولا تمويل ذلك النوع من الفكر”، حسبما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأضاف الجبير قائلا: “مقاربتنا لتلك المشكلة صارمة جدا: أن نقوم بتحديث نظامنا التعليمي لنضمن استبعاد أي إمكان لإساءة تفسير النصوص”.

من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية السعودي قطر بـ”تمويل الإرهاب، في مسعى للتدخل بشؤون الدول الأخرى”.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية شنت مؤخرا حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات، بينهم شخصيات بارزة ودعاة، منهم: الداعية سلمان العودة، والداعية عوض القرني، ومدير قناة “فور شباب” علي العمري، والشيخ إبراهيم الحارثي أحد أبرز الخطباء في مدينة جدة، والشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري، والباحث الإسلامي المثير للجدل حسن فرحان المالكي، والداعية غرم البيشي.