تعبيرا عن الفشل والخيبة التي منيت بها دول الحصار على الرغم من وقوفها بكل قوة بجانب المرشحة المصرية مشيرة خطاب والت جاءت متأخرة عن المرشح القطري حمد الكواري الذي حصل على أعلى الأصوات في الجولة الاولى لاختيار أمين عام منظمة “اليونسكو”، زعمت صحيفة “اليوم السابع” المصرية المخابراتية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن دولا كبرى عقدت “صفقة سرية” من أجل حشد الأصوات للمرشح القطري في هي هذه الانتخابات بهدف إقصاء مصر، متناسية بأن مثل هذه الانتخابات تعتمد على قوة الدولة وتأثيرها الدولي وليس الرقص على أنغام “تسلم الأيادي”.

وزعمت المصادر التي وصفتها بانها من داخل “اليونسكو”، إنه “يبدو أن عملية انتخابات اليونسكو هذا العام ستكشف عن مكائد سياسية وأهداف تتجاوز بكثير مسألة المنافسة على مقعد مدير عام المنظمة”.

ووفي محاولة لتبرير الفشل، تابعت الصحيفة المخابراتية نقلها عن المصادر المزعومة أنه “ربما يكون من المفيد أن تسفر تلك الانتخابات عن فوز مرشح قطر، كي يتأكد للجميع مدى انتهازية بعض الدول، وأن يعيد أعضاء المنظمة النظر في جدواها وجدوى ما تضطلع به اليونسكو من مهام أو أنشطة”.

وانتهت الجولة الأولى من انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة “اليونسكو” بحصول المرشح القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري، على 19 صوتا، والمرشحة المصرية، مشيرة خطاب، على 11 صوتا، فيما حصد وأودريه أزولاي من فرنسا 13 صوتا، وفيرا خوري لاكويه من لبنان 6 أصوات، وكيان تانج من الصين على 5 أصوات، وفولاد بلبل أوجلو من أذربيجان صوتين، وفام سان شاو من فيتنام على صوتين.

وتتم الانتخابات على منصب المدير العام لـ”يونسكو” (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) على عدة مراحل، تبدأ في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتنتهي في 13 من الشهر نفسه.

ويشترط الفوز حصد نسبة 50%+1 والتي تعادل 30 صوتا، علاوة على حصول الفائز على موافقة أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وعددهم 195 دولة، في جلسة تعقد في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.