تعرض المخرج السينمائي السوري المعروف “محمد بايزيد”، لمحاولة اغتيال مساء الثلاثاء، من قبل مجهولين، في اسطنبول.

وذكرت صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه أصيب بطعنة في منطقة الصدر اخترقت جسمه وهو الان في غرفة الطوارئ.

وأضافت أن الشرطة التركية حضرت الى مكان الحادثة وتم تزويدهم بالتفاصيل التي رفضت الصفحة ذكرها “للضرورة الأمنية”.

من جانبه، قال الشاعر والروائي أردنيّ أيمن العتوم، إنّ المخرج “بايزيد” تعرّض لمحاولة اغتيال؛ بسبب فلمه (النفق) الذي ما زال يبحث عن تمويلٍ له، والمُستوحى من روايته “يسمعون حسيسها” التي تتحدث عن فظائع سجن تدمر السوريّ.