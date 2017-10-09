شنَّ المفكر السعودي الأصل، الدكتور محمد الاحمري، هجوما عنيفا على حكام دول الحصار، واصفا إياهم بـ”أتباع اليهود والنصارى” الذين لم يشهد التاريخ أسوأ منهم.

وقال “الأحمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من قرارات أتباع اليهود والنصارى المتطرفين أن قدموا قوائم بأسماء فاعلي الخير وأغلقوا مؤسساته لمنع أي خير يصل مسلمين أو مساعدتهم في العالم كله”.

من قرارات أتباع اليهود والنصارى المتطرفين أن قدموا قوائم بأسماء فاعلي الخير وأغلقوا مؤسساته لمنع أي خير يصل مسلمين أو مساعدتهم في العالم كله — محمد الأحمري (@alahmarim) October 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” سوريون يموتون في البحار ومن الجوع وبلا تعليم، وإخوانهم الأثرياء منعهم طغاة جبناء من مساعدتهم بأي طريقة. لم يشهد التاريخ أسوأ من حكام زماننا.”.

سوريون يموتون في البحار ومن الجوع وبلا تعليم، وإخوانهم الأثرياء منعهم طغاة جبناء من مساعدتهم بأي طريقة.

لم يشهد التاريخ أسوأ من حكام زماننا. — محمد الأحمري (@alahmarim) October 8, 2017

وكانت دول الحصار قد أصدرت قائمة خاصة بها احتوت على أسماء شخصيات وكيانات فاعلة في دعم الشعب السوري، حيث ضمت على رأسها رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي والداعية الكويتي حجاج العجمي (وهو من أثر الداعمين للثورة السورية)، في حين ضمت عدد من الكيانات جاء على رأسها منظمة “قطر الخيرية” التي كانت وما زالت من أكبر المنظمات الفاعلة في خدمة اللاجئين والمهجرين السوريين.