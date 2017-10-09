شنَّ المفكر السعودي الأصل، الدكتور محمد الاحمري، هجوما عنيفا على حكام ، واصفا إياهم بـ”أتباع اليهود والنصارى” الذين لم يشهد التاريخ أسوأ منهم.

 

وقال “الأحمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من قرارات أتباع اليهود والنصارى المتطرفين أن قدموا قوائم بأسماء فاعلي الخير وأغلقوا مؤسساته لمنع أي خير يصل مسلمين أو مساعدتهم في العالم كله”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” سوريون يموتون في البحار ومن الجوع وبلا تعليم، وإخوانهم الأثرياء منعهم طغاة جبناء من مساعدتهم بأي طريقة. لم يشهد التاريخ أسوأ من حكام زماننا.”.

 

وكانت دول الحصار قد أصدرت قائمة خاصة بها احتوت على أسماء شخصيات وكيانات فاعلة في دعم الشعب السوري، حيث ضمت على رأسها رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور والداعية الكويتي حجاج العجمي (وهو من أثر الداعمين للثورة السورية)، في حين ضمت عدد من الكيانات جاء على رأسها منظمة “ الخيرية” التي كانت وما زالت من أكبر المنظمات الفاعلة في خدمة اللاجئين والمهجرين السوريين.