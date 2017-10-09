قال المغرد الشهير “مجتهد ” صاحب التسريبات المثيرة للجدل من داخل أروقة الحكم بالإمارت، إن بلاده بقيادة شيطان أبوظبي محمد ابن زايد أصبحت وكرا لمحاربة الإسلام، واصفا إياها بـ”” التي كان يجتمع بها كفار لمحاربة النبي.

 

ودون المغرد الإماراتي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”بلادنا أصبحت وكر لمحاربة الإسلام و دعم الثورات المضادة، كما كانت دار الندوة نقطة تجمع لقريش لمحاربة الإسلام .”

 

ويعمل شيطان الإمارات محمد ابن زايد من خلال عملائه بالمنطقة على رأسهم إبليس الخليج محمد دحلان، على تفتيت النسيج العربي وتدمير منطقة الخليج لطمس هويته وتشويه الإسلام تنفيذا لتوجيهات أسياده بتل أبيب.