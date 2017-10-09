محمد بن زايد والملك سلمان ومحمد بن راشد

قال المغرد الشهير “مجتهد الإمارات” صاحب التسريبات المثيرة للجدل من داخل أروقة الحكم بالإمارت، إن بلاده الإمارات بقيادة شيطان أبوظبي محمد ابن زايد أصبحت وكرا لمحاربة الإسلام، واصفا إياها بـ”دار الندوة” التي كان يجتمع بها كفار قريش لمحاربة النبي.

ودون المغرد الإماراتي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”بلادنا أصبحت وكر لمحاربة الإسلام و دعم الثورات المضادة، كما كانت دار الندوة نقطة تجمع لقريش لمحاربة الإسلام .”

بلادنا أصبحت وكر لمحاربة الإسلام و دعم الثورات المضادة، كما كانت دار الندوة نقطة تجمع لقريش لمحاربة الإسلام . — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 7, 2017

ويعمل شيطان الإمارات محمد ابن زايد من خلال عملائه بالمنطقة على رأسهم إبليس الخليج محمد دحلان، على تفتيت النسيج العربي وتدمير منطقة الخليج لطمس هويته وتشويه الإسلام تنفيذا لتوجيهات أسياده بتل أبيب.