استنكر الكاتب المصري سلامة عبد الحميد، تصريحات نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان والتي كشف فيها عن مآرب دول الحصار الحقيقية من وراء حصارهم الجائر لقطر.

وفي إشارة إلى تغريدة “خلفان” عن مونديال قطر 2022، قال “عبدالحميد” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن):”لو أن #قطر دفعت للعسكري #ضاحي_خلفان مليار دولار ليكتب هذه التغريدة لما كتبها بكل هذا الوضوح والتبجح الذي يفضح مؤامرة أسياده وسواد قلوبهم”

لو أن #قطر دفعت للعسكري #ضاحي_خلفان مليار دولار ليكتب هذه التغريدة لما كتبها بكل هذا الوضوح والتبجح الذي يفضح مؤامرة أسياده وسواد قلوبهم pic.twitter.com/y8XTXgMHIH — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) October 9, 2017

وكعادته، تراجع نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان عن تغريدته التي فضحت دول الحصار وكشفت السبب الرئيسي لافتعالها الازمة مع قطر، ليؤكد مجددا بان تصريحاته تمثله شخصيا، وهو ما يؤكد تعرضه لضغوط أجبرته على قول ذلك.

وقال “خلفان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” محاولا إخراج دول الحصار من الفضيحة التي ورطهم فيها حول أن الأزمة ستنتهي بمجرد سحب ملف تنظيم قطر لمونديال 2022: ” بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصيا أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال لذلك أردت التحجج بحجج واهية”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “: عندما اقول ان قطر لا تستطيع إتمام الإنشاءات الرياضية لا اقول جزافا…فقد تضاعفت عليها التكلفة ثلاث مرات عما كان مقررا نظرا لارتفاع الاسعار”.

وزعم “خلفان” ان ” قطر قررت عمل إشكالية من حولها لتلوم دول الجوار على عجزها عن تنظيم المونديال”.

وادعي قائلا: ” ولقد سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أن حسابي هذا يعبر عن رايي الشخصي ولا يمثل أي جهة أو طرف آخر”.

يشار إلى أنه في اعتراف خطير ينسف جميع ادعاءات دول الحصار ويثبت بأن الدافع وراء الهجوم على قطر وحصارها لا علاقة له بالإرهاب أو غيره، وإنما تم بدافع الغيرة والحقد من المكانة التي وصلت إليها قطر، كشف نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بأن السبب في الأزمة الخليجية هو استضافة قطر لمونديال 2022.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له”.