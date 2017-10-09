شن الكاتب العراقي المعروف داود البصري هجوما عنيفا على أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، مؤكدا أن أحد الإعلاميين روى له أن الرئيس المصري المخلوع “مبارك” كان دائم السؤال عنه وكان يستمتع بنكاته الجنسية التي يرويها له.. حسب قوله.

وقال “البصري” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن):”روى لي أحد الإعلاميين الكويتيين كيف أن حسني مبارك كان يسأل بإستمرار عن أحمد الجار الله إذ كان يتمتع بنكاته الجنسيةوالفضائحية والله العظيم ؟”

روى لي أحد الإعلاميين الكويتيين كيف أن حسني مبارك كان يسأل بإستمرار عن أحمد الجار الله إذ كان يتمتع بنكاته الجنسيةوالفضائحية والله العظيم ؟ — داود البصري (@dawoodalbasri) October 9, 2017

وجاء هجوم “البصري” على “الجارالله” بسبب تغريدة دونها الأخير مهنئا مصر على الوصول لكأس العالم قال فيها:”نهني الكره المصريه برحيل الاخوان مصرنصر هاالله علي أذاهم والنحس الاخواني رحل عن المحروسه تعافي إقتصادي ونصر كروي وترحيب دولي ولاعزاء للأخوان”

نهني الكره المصريه برحيل الاخوان مصرنصر هاالله علي أذاهم والنحس الاخواني رحل عن المحروسه تعافي إقتصادي ونصر كروي وترحيب دولي ولاعزاء للأخوان — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) October 9, 2017

ليرد عليه الكاتب العراقي قائلا:”عميد صحافة الكويت أحمد الجار الله يهنيء مصر على زوال نحس الإخوان وعلى انتصاراتهم الكروية الرهيبة ؟

والله حاله. والله بربسه والله خرطي؟ ؟”

عميد صحافة الكويت أحمد الجار الله يهنيء مصر على زوال نحس الإخوان وعلى انتصاراتهم الكروية الرهيبة ؟

والله حاله. والله بربسه والله خرطي؟ ؟ — داود البصري (@dawoodalbasri) October 9, 2017

وحقق المنتخب المصري فوزاً صعباً وثميناً، بهدفين مقابل هدف لمنتخب الكونغو، في المباراة التي جمعت بينهما في مصر مساء الأحد.

وبهذه النتيجة تأهل الفريق المصري إلى نهائيات كأس العالم، التي ستقام في روسيا منتصف العام المقبل، دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة في مباريات التصفيات.

وتصدَّر الفريق المصري مجموعته برصيد 12 نقطة في المركز الأول، مقابل 8 نقاط لأوغندا في المركز الثاني، و6 نقاط لغانا في المركز الثالث.